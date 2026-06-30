Regio – Soms vertelt een foto meer dan duizend woorden. Dat geldt zeker voor het beeld van een Nederlands en een Marokkaans gezin dat dinsdagnacht samen naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Marokko heeft gekeken.

Na de spannende ontmoeting, de verlenging en de adembenemende strafschoppenserie zijn de emoties duidelijk zichtbaar. Aan de ene kant de teleurstelling bij het Nederlandse gezin, aan de andere kant de uitbundige vreugde bij de Marokkaanse familie. Maar wat vooral opvalt, is niet het verschil in emoties, maar het respect waarmee die worden gedeeld.

Er wordt niet gejuicht om de teleurstelling van de ander en er wordt geen afbreuk gedaan aan de overwinning van de tegenpartij. In plaats daarvan is er ruimte voor een felicitatie, een bemoedigend woord en een glimlach. De foto laat zien wat sport op zijn mooist kan zijn: een middel om mensen samen te brengen, ongeacht afkomst, cultuur of achtergrond.

Waar voetbalwedstrijden soms worden geassocieerd met rivaliteit en tegenstellingen, toont dit tafereel juist het tegenovergestelde. Twee families, verbonden door hun liefde voor het spel en hun land beleefden beleven een nacht vol spanning en emotie, waarvoor de kids na te hebben voorgeslapen uit bed mochten. De een wint, de ander verliest, maar uiteindelijk overheerst iets wat belangrijker is dan de uitslag: verbroedering.

Op de foto: Verbroedering in de huiskamer. Foto: Nieuwe Meerbode.