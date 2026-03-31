Buitententoonstelling Femicide aan Zijdelwaardplein

Uithoorn – Stichting Open mind plaatste 24 maart de buitententoonstelling Femicide bij winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. De reizende tentoonstelling is tot en met 14 april in onze gemeente te zien.

Wethouder José de Robles (Zorg) liep met Guusje Veenhoven van stichting Open mind langs de manshoge portretten van dertien 13 vrouwen die door hun (ex-)partner zijn omgebracht. Bij de foto’s staan openhartige verhalen, verteld door de nabestaanden. Zij maken de afschuwelijke omstandigheden rond de moorden voelbaar en de levenslange impact op de familie van de slachtoffers.

Veenhoven vertelt: “Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. In bijna 60% van de gevallen is een (ex-)partner de dader, of een familielid. Bijna altijd omdat de vrouw besloot uit de relatie te stappen.”

Rode vlaggen

Femicide (vrouwenmoord) is de ergste vorm van partnergeweld. Meestal volgt het op geestelijke of lichamelijke mishandeling; denk daarbij aan dwingende controle, stalking, psychische manipulatie en fysiek of seksueel geweld. “Vaak zijn er duidelijke ‘rode vlaggen’, signalen dat partnergeweld escaleert in de richting van een dodelijke afloop. De tentoonstelling brengt deze signalen onder de aandacht, om de omgeving bewust te maken van de gevaren van intieme terreur. En van wat je kunt doen als je vreest voor dreigende femicide.”

Hulp beschikbaar

Wethouder De Robles is onder de indruk van de beelden en verhalen. “Femicide alarmeert en informeert. Zij geeft een gezicht aan slachtoffers van dodelijk (ex)partnergeweld. En een stem aan hun nabestaanden. Met de tentoonstelling willen we vrouwen waarschuwen om de rode vlaggen van een gewelddadige relatie te herkennen. En tijdig hulp te zoeken om uit hun situatie te stappen, voordat mishandeling eindigt in moord.”

Want er is hulp beschikbaar. Bijvoorbeeld bij de wijkpost hier in winkelcentrum Zijdelwaard. Zij kunnen je opvangen, je verhaal aanhoren. En ze kunnen je bijvoorbeeld doorverwijzen naar Filomena Amsterdam-Amstelland. Het centrum is pas geopend in Amsterdam-West. Het is speciaal bedoeld voor hulp aan slachtoffers van geweld in huis en binnen de relatie. We bundelen onze krachten in de gemeente en in de regio om partnergeweld en femicide te stoppen.”

Meer informatie: www.stichtingopenmind.nl/femicide.

