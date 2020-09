Bob in de Bovenlanden: ‘Zomer weer voorbij’

Aalsmeer – “Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen” (Gerard Cox). Dit lied brengt mij altijd in vervoering. Na deze warme zomer en het schitterend voorjaar, moeten we nu afscheid nemen van het heerlijk Hollandse buitenleven seizoen. Op de Poel is het nu een stuk stiller. De meeste bootjes liggen al verlaten in de havens. Veel mensen vergeten dat juist de herfst op de Westeinderplassen zoveel te bieden heeft. De laagstaande zon geeft een totaal ander perspectief van de eilanden, slootjes en meertjes dan de zomerzon. De wazige doorkijkjes en een wat doorzichtiger struikgewas in de herfst, zijn betoverend mooi. Probeer er oog voor te hebben en je zult deze schoonheid ontdekken. De kleuren van bomen en struiken harmoniëren perfect in combinatie met de glittering van het water en de laagstaande zon!

Bruin en verdord

Langzaam verandert het overdadige groen in alle tinten rood, oranje, paars, geel, zwart en bruin. Het valt mij op dat er nu al veel bomen bruin en verdord zijn, ze zien er triest uit. Vooral de kastanjebomen en treurwilgen laten hun takken met bruine bladeren hangen. Deze kanjers van de natuur hebben door droogte en hitte deze zomer geen kracht meer om de bladertooi te laten schitteren in een mooi herfstpalet. Vandaar dat het blad opeens vergaan is. De bomen lijken dood. Ik zal je geruststellen, de bomen zijn niet dood. Ze zijn moe en aan een lange winterslaap toe. De winterrust hebben ze nodig om weer op volle kracht te kunnen komen voor het volgend voorjaar.

Een vroege bladval

Ik verwacht dit najaar een heel vroege bladval van veel bomen. Daarentegen zullen er tussen de kale bomen ook altijd weer struiken zijn die de herfst toch de schoonheid zullen geven die dit jaargetijde verdient. Heerlijk! De kale dominant grote eiken en imposante treurwilgen met, er doorheen strengelend, dieprode ranken van de wilde wingerd en op wat dode takken clusters van zwammen, paddenstoelen, mossen en kevertjes.

Mooie herfst

Ik moet altijd wennen als de zomer bijna voorbij is. Ook ik dacht ”dat er geen einde aan zou komen.” Buiten op de boot slapen, zwemmen in de Poel, genieten van het mooie weer. Maar, terwijl de herfstavonden weer gevuld zijn met de kaarsjes aan, een goed boek, een glas port en de nachten lekker warm zijn door een extra dekbed, zal ik waarschijnlijk nog wekenlang dagelijks met mijn sloep op de Poel te vinden zijn. Heerlijk genietend van wat de natuur ons brengt, in de ongetwijfeld mooie herfst!

Reageren?

bob@bovenlanden.nl