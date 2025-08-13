Bloemenexporteur verwacht miljoenen mis te lopen om heffing VS

De Kwakel – Bloemen- en plantenexporteur Holex Flower verwacht 10 miljoen euro omzet mis te lopen door de Amerikaanse importheffing van 15 procent, die donderdag is ingegaan. Het bedrijf uit De Kwakel haalt de helft van zijn omzet uit de export naar de Verenigde Staten. Directeur Paul Hoogenboom denkt daardoor vooral minder tulpen uit te voeren naar het land.

Hoogenboom zegt dat de gevolgen van de heffing moeilijk te voorspellen zijn, maar hij vreest, dat Amerikanen vooral minder tulpen in de supermarkt zullen kopen. Hij verwacht dat bloemen in de VS een kwart duurder zullen worden, dat komt ook doordat de dollarkoers flink is gedaald vergeleken met de euro. “Dat kan zeker 15 procent omzet schelen naar de VS”, stelt hij. Momenteel bedraagt zijn omzet uit de VS 65 miljoen euro. Hoogenboom denkt echter niet dat dit financiële problemen zal opleveren. “De laatste jaren hebben we top gedraaid.”

Niet alle bloemenhandelaren zullen evenveel merken van de heffing. De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) meldde vorige maand dat slechts drie procent van de bloemen- en plantenexport naar de VS gaat. De maatregel raakt volgens de brancheorganisatie vooral gespecialiseerde bedrijven. “Ik merk geen paniek bij deze bedrijven. Het speciale assortiment zal gekocht blijven worden door rijke Amerikanen”, zegt VGB-directeur Matthijs Mesken over trouw- en rouwboeketten. Hij denkt dat bedrijven gemiste opbrengsten misschien kunnen compenseren met meer export naar andere landen.

Vanwege de ontwikkelingen in de VS richt Holex Flower zich volgens Hoogenboom meer op andere markten, zoals Canada, China en Zuid-Korea. “Er zijn veel opkomende economieën waar meer bloemen naartoe gaan en dat kan een deel van het verlies hopelijk compenseren.”

Bron: Welingelichte Kringen.

Op de foto: Foto: Holex Flower.