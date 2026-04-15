Bijna 1.200 pakken koffie voor de Voedselbank

Regio – Ook dit jaar hebben de Lionsclubs Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis en Abcoude-Baambrugge samen met inwoners uit de regio een prachtig resultaat neergezet met de inzamelactie van Douwe Egberts-waardepunten. Dankzij de grote betrokkenheid en gulheid van velen zijn er maar liefst 677.667 punten ingezameld. Dit leverde 1.196 pakken koffie op voor Voedselbank De Ronde Venen. Met deze opbrengst is de op één na hoogste score gerealiseerd in de veertien jaar dat deze actie wordt georganiseerd, een resultaat om trots op te zijn.

Juist in een tijd, waarin koffie door stijgende prijzen voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt, maakt dit een tastbaar verschil. Voor gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank betekent dit simpelweg: wél kunnen genieten van een warm kopje koffie. De ingezamelde koffie is inmiddels overhandigd aan de Voedselbank.

Naast DE-punten is er dit jaar opnieuw oud en vreemd geld ingezameld. Met een opbrengst van 27 kilo kan mede dankzij de bijdrage van Stichting Wilde Ganzen een bedrag worden gerealiseerd, waarmee maar liefst 81 staar-operaties mogelijk zijn via het Lionsprogramma Sight First. Hiermee krijgen mensen in ontwikkelingslanden niet alleen hun zicht terug, maar ook hun zelfstandigheid en toekomstperspectief.

Op de foto: V.l.n.r. Ger Schinning en Willem van den Bruinhorst (Voedselbank De Ronde Venen), Rob van Rooijen (Lionsclub Abcoude-Baambrugge), Dick Stoeltie en Piet van Overbruggen (Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis). Foto: Martin van Wiltenburg (Lekker Communicatie).