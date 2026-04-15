Lenterit Lionsclubs levert 6.950 euro op

Regio – Afgelopen zondag 12 april stond in het teken van de jaarlijkse lenterit, waarop plezier, saamhorigheid en betrokkenheid op een bijzondere manier samenkomen. De organiserende Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis en Uithoorn kijken dankbaar terug op een geslaagde dag en spreken hun waardering uit voor alle deelnemers en sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.

Op het parkeerterrein van Bowling Mijdrecht verzamelden zich in de ochtend tientallen enthousiaste deelnemers met een indrukwekkende variatie aan voertuigen: van klassieke oldtimers tot moderne sportauto’s en alles daartussenin. Voor autoliefhebbers en nieuws-gierige toeschouwers was het volop genieten; er werd bewonderd, gefotografeerd en hier en daar zelfs even gedroomd vanaf de bestuurdersstoel.

Niet veel later klonk het startsein en gingen de equipes op pad voor de 22e editie van deze geliefde puzzelrit. Met behulp van bolletje-pijl aanwijzingen voerde de route hen langs schilderachtige en vaak onbekende wegen richting Boskoop en Leimuiden, om uiteindelijk te eindigen in Uithoorn. Onderweg zorgden verrassende vragen en een behendigheidsproef voor de nodige uitdaging en vrolijke momenten.

Dit jaar ging de opbrengst naar twee bijzondere initiatieven: Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland, die zich dag en nacht inzet voor dieren in nood, en stichting PlusBus De Ronde Venen, die minder mobiele inwoners helpt om actief en verbonden te blijven. Tijdens een gezellige afsluiting na de finish werden beide organisaties verrast met mooie donaties van respectievelijk 3.350 en 3.600 euro, bedragen die een tastbaar verschil maken in het dagelijks werk van deze betrokken vrijwilligers.

Wie ook eens op een laagdrempelige en plezierige manier wil bijdragen aan een goed doel, kan contact opnemen via secretaris@lionsclubuithoorn.nl.

Op de foto: Van klassieke oldtimers tot moderne sportauto’s. Foto: Martin van Wiltenburg.