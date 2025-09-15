Bibliotheek Amstelland heeft recordaantal jeugdleden

Regio – Nog nooit waren er zoveel kinderen en jongeren in Nederland lid van de openbare bibliotheek. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de KB in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), SPN, het ministerie van OCW en het CBS. Maar liefst 73 procent van de 0 tot 18-jarigen is lid. In Amstelland is dit aandeel nog hoger: 86 procent van alle van 0 tot 18-jarigen uit de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn is lid van de Bibliotheek Amstelland. Ook het aantal volwassen leden van de bibliotheek Amstelland steeg met acht procent.

“Het grote aantal jeugdleden is het resultaat van jarenlang investeren in het ontwikkelen van aantrekkelijke activiteiten én een structurele samenwerking met de kinderopvang en het basis- en middelbaar onderwijs. Met allerlei programma’s zoals de Bieb op School en activiteiten in onze Bibliotheken, op scholen en in wijken proberen we het leesplezier aan te wakkeren en jongeren te stimuleren hun wereld te vergroten. Van voorleesochtenden voor de allerjongsten en maakplaats workshops voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot poëzieavonden voor jongeren”, aldus Elisabeth Duijser, directeur van Bibliotheek Amstelland.

Ook voor volwassenen

De groei van het aantal leden gaat samen met meer activiteiten. Bibliotheek Amstelland organiseerde in 2024 een recordaantal activiteiten: bijna 3.000. Hieronder vallen lees bevorderende activiteiten voor kinderen. Daarnaast is er ook een groot aanbod voor volwassenen. Zo is er in elke vestiging een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar mensen met vragen over digitale overheidszaken terecht kunnen (vanaf 15 september kan dat ook via WhatsApp). Ook zijn er cursussen en bijeenkomsten die taal- en digitale vaardigheden vergroten. En vanuit de overtuiging dat persoonlijke groei en verrijking niet stopt bij een bepaalde leeftijd of levensfase, maakt de Bibliotheek Amstelland met een divers aanbod cultuur breed toegankelijk en moedigt ze mensen aan een leven lang nieuwsgierig te zijn.

‘Maatschappelijke opdracht’

De Bibliotheek trekt met de activiteiten zoals Backpacken met de Bieb, Taalparade en ouderenochtenden ook steeds vaker de wijk in. Om zo mensen die de weg naar een vestiging (nog) niet weten te vinden te bereiken, maar ook om mensen uit te nodigen de bibliotheek in een andere omgeving te ervaren.

Duijser: “Zo verlagen we nog meer de drempel en verhogen we ons bereik. Wij zien dit niet alleen als een prestatie, maar als onze maatschappelijke opdracht. In een tijd waarin niet iedereen even makkelijk mee kan doen, is onze rol belangrijker dan ooit. Samen met onze partners pakken we die handschoen maar graag op.”

Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek is zeven dagen per week open, heeft op dit moment vijf vestigingen in drie voornoemde gemeenten, ontvangt zo’n 524.0000 per jaar, heeft ruim 38.500 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud.

Bibliotheek Amstelland heeft een recordaantal jeugdleden. Foto: aangeleverd.