Uithoorn – De gemeente Uithoorn werkt de komende jaren samen met de inwoners aan een nieuwe inrichting van de buitenruimte in Uithoorn en De Kwakel. Om aan de behoeften van zowel jong als oud(er) te voldoen, is het programma Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) opgesteld. Dit programma vervangt het verouderde speelbeleidsplan uit 2012 en biedt een nieuw beleidskader voor de komende tien jaar.

Belangrijke rol

De eigen woonomgeving speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van alle inwoners van de gemeente Uithoorn. Voor jonge kinderen is het de plek waar zij zelfstandig leren zijn, spelenderwijs hun omgeving ontdekken en anderen ontmoeten – in speeltuinen, op grasveldjes of tijdens een wandeling in de kinderwagen. Ouderen willen er graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hebben baat bij toegankelijke plekken met bankjes, groen en iets te beleven. Jongeren en volwassenen zoeken juist naar mogelijkheden om dichtbij huis te bewegen of te sporten, individueel of samen.

De gemeente gaat Uithoorn en De Kwakel uiteindelijk volgens de principes van BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) inrichten. Daarvoor moet een uitvoeringsplan worden gemaakt. De gemeente werkt daarin samen met Speelplan, een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor spelen, sporten en bewegen voor profit- en non-profit organisaties op het gebied van openbare speelruimte. Die gaan kijken wat er allemaal aangepakt moet worden, in welke volgorde, wie er allemaal bij betrokken moeten worden en hoe dat moet worden aangepakt.

Speelplan begint in augustus met een uitgebreide inspectie van alle sport- en speelplekken in Uithoorn en De Kwakel. “Begin volgend jaar is het plan af en kunnen we gaan uitvoeren. Met als doel: over tien jaar heel Uithoorn e.o. BOSS”, zo laat de gemeente weten.

BOSS-pilotprojecten

De nieuwe BOSS-aanpak wordt op dit moment al toegepast in twee grote pionier-projecten: Skatebaanterrein Meerwijk en de Brede School. Bij het project Skatebaan Meerwijk wordt het terrein van de skatebaan vernieuwd volgens het principe van Gezonde Buurten, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Samen met deze organisaties gaat de gemeente Uithoorn in gesprek met bewoners, scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk een levendige, natuurlijke ontmoetingsplek neer te zetten. Het doel is een plek te creëren waar kinderen kunnen spelen, jongeren kunnen sporten en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De buurt denkt actief mee in het ontwerp- en uitvoeringsproces, met sessies zoals buurtsafari’s en ontwerpbijeenkomsten.

Brede School Uithoorn

Het project ‘Brede School Uithoorn’ is een samenwerking tussen drie basisscholen (De Kwikstaart, De Toermalijn en De Dolfijn), kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn. Het doel is om onderwijs, opvang, sport en welzijn onder één dak te brengen in een duurzaam en kindvriendelijk gebouw in de wijk Legmeer-West. De school beschikt over moderne faciliteiten zoals speeldaken, sportzalen, een kenniscentrum en een speelbos. Momenteel wordt het speelplein en speelbos vernieuwd, waarbij ook ouders, leerlingen en omwonenden betrokken worden.

Op de foto: De gemeente werkt samen met Speelplan. Foto: Speelplan.