Avondvierdaagse gaat vandaag (dinsdag) niet door!

Aalsmeer – De avondvierdaagse in Aalsmeer en Kudelstaart gaat vanavond, dinsdag 29 mei, niet door. Er is door veel weervoorspellers vandaag code geel afgegeven. “We weten allemaal dat deze zelfde bronnen er ook wel eens naast zitten. Maar jullie veiligheid is voor ons het belangrijkste en staat dus voorop”, aldus de organisatie.

Het eventueel uitstellen van de vierdaagse deze dinsdag is bekeken, maar er komt teveel water richting Aalsmeer in dikke ‘rode vlekken’. Er komt geen inhaaldag, woensdag beginnen de lopers ‘gewoon’ aan dag drie.

“Laten we hopen dat de weergoden ons morgen (woensdag) beter gezind zijn”, besluit de organisatie op haar facebook. Gevraagd wordt het bericht zoveel mogelijk te delen, zodat alle lopers op de hoogte zijn van het aflassen van de vierdaagse.