Avonddriedaagse was toch een feestje!

Aalsmeer – Het was een roerige avondvierdaagse in Aalsmeer en Kudelstaart. En dit lag absoluut niet aan de organisaties, maar aan het weer. Het waren vooral warme, zonnige dagen, maar niet op dinsdag. Code rood werd aangekondigd met veel regen en onweersbuien. De organisatie in Aalsmeer en Kudelstaart besloten terecht deze avond niet te lopen vanwege het niet kunnen garanderen van de veiligheid van alle kinderen.

Het is al met al een avonddriedaagse geworden, maar daarom niet minder geslaagd. “Het was weer een feestje. Wat hebben jullie allemaal goed gewandeld, die mooie medaille hebben jullie heel erg verdiend”, aldus de organisatie van de Avond4daagse Aalsmeer. De laatste dag is feestelijk afgesloten met muziek van Drumcorps Ophelia en er was een extra verrassing. De vrijwilligers van de Brandweer Aalsmeer hebben met de spuitslangen voor wat meer verkoeling gezorgd. Uiteraard worden er bloemen voor alle lopers, van familie en van onder andere de scholen zelf.

Ook de organisatie in Kudelstaart kijkt terug op een geweldig feestje. Alle lopers hebben dankzij sponsors de hele week kunnen genieten van gezonde groente en fruit. Bij de finish werden de wandelaars groots welkom geheten met een ereboog en getrakteerd op muziek door René Aken. De organisatie in Kudelstaart wil de scholen en alle vrijwilligers extra bedanken. “Zonder jullie was de vierdaagse niet mogelijk geweest.” De avond4daagse in Aalsmeer hoopt volgend jaar op meer vrijwilligers te kunnen rekenen. Er waren er te weinig om meer controleposten langs de routes te realiseren.

Foto: Basisschool De Zuidooster trakteerde alle lopers op een kleurige gerbera.