April favoriete maand van de Gerbera

De Kwakel – April is de favoriete maand van de Gerbera. Tijdens deze maand wordt er veel aandacht besteed om de diversiteit van Gerbera’s onder de aandacht te brengen in de handelsketen. Zowel door het Bloemenbureau Holland onder de noemer ‘Mooi wat bloemen doen’ als de collectieve promotiecommissie namens de Nederlandse telers, Coloured by Gerbera.

Veredelaar Florist Holland zet tijdens deze maand haar Gerbera varieteiten extra in de spotlight om exporteurs te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze grote Gerbera campagne.

Assortiment

Wie het afgelopen seizoen een bezoek gebracht heeft aan de Florist assortiments showkas weet dat er volop ontwikkeling is in de pijplijn van de Gerbera veredeling. Inmiddels kent de Gerbera markt een uitgebreid assortiment. Diverse variëteiten met verschillende eigenschappen in de teelt en in het verwerkingsproces. De vraag om een passend product is groot.

Om dé perfecte Gerbera te kunnen leveren die aansluit bij specifieke marktbehoeften zoekt Florist Holland de interactie op in de handelsketen. Door men in een vroege fase deelgenoot te maken van het veredelingsproces kan de vraag naar bloemen gekoppelt worden aan het Gerbera assortiment van Florist.

Beniewd naar de ontwikkelingen en creaties in onze wondere wereld van Gerbera’s? Kijk dan op www.floristholland.com