Alle hens aan dek bij Admiralengroep tijdens NLdoet

Uithoorn – Tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet op zaterdag 14 maart hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor Scouting Admiralengroep Uithoorn. Het was een drukke en gezellige dag, waarop samen hard werd gewerkt om het scoutinggebouw, de scoutingsleper en het terrein een opknapbeurt te geven.

Met behulp van een grote groep vrijwilligers, bestaande uit ouders, jeugdleden en andere betrokkenen, zijn er allerlei klussen aangepakt. Zo werd er gewerkt aan het opknappen van het gebouw en werd er een nieuw hek geplaatst langs het grasveld. Ook werden de tenten uitgezocht en nagekeken, zodat ze weer klaar zijn voor de komende kampen en activiteiten. Daarnaast werd het gebouw grondig schoongemaakt en werd er hard gewerkt aan het opknappen van de scoutingsleper. Dankzij de vele helpende handen werd er in korte tijd veel werk verzet. Tussendoor was er natuurlijk ook tijd voor een kop koffie of thee, een lekkere lunch en gezelligheid met elkaar.

De scoutinggroep kijkt terug op een geslaagde dag. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers kan de Admiralengroep het komende seizoen weer gebruik maken van een veilig gebouw en terrein. Scouting Admiralengroep bedankt alle vrijwilligers nogmaals hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid.

Op de foto: Tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor Scouting Admiralengroep Uithoorn. Foto: aangeleverd.