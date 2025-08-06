Zeker sluipverkeer door afsluiting N201 bij Uithoorn

Uithoorn – De provincie Noord-Holland gaat het asfalt vervangen van de Provincialeweg (N201) ter hoogte van Uithoorn. Van maandag 25 augustus 07.00 uur tot en met vrijdag 5 september 17.00 uur is het weggedeelte afgesloten voor al het verkeer. De op- en afrit van en naar Uithoorn en Amstelveen blijft open. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Amsterdamseweg, Wiegerbruinlaan en Zijdelweg.

Naar verwachting wordt het druk in Uithoorn door sluipverkeer. Doorgaand verkeer wordt daarom vanuit beide richtingen zoveel mogelijk omgeleid over de A2 en A9. Verkeer dat toch door Uithoorn komt, wordt via de lokale omleiding (Amsterdamseweg, Wiegerbruinlaan en Zijdelweg) door Uithoorn geleid.

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 – 0200 600 (gratis) of per e-mail via servicepunt@noord-holland.nl. Ook op de regionale Facebookpagina Amstelland en Meerlanden Opent is een externe link met informatie te vinden.

Op de foto: De N201 bij Uithoorn wordt van nieuws asfalt voorzien. Foto: aangeleverd.