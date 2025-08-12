Aanmelden tweede editie Buurtenfestival van start

Uithoorn/De Kwakel – In gemeente Uithoorn vindt zaterdag 27 september de tweede editie van het Buurtenfestival plaats: een dag die in het teken staat van sport, kunst, muziek, creativiteit en bovenal ontmoeting. Het festival nodigt inwoners van alle leeftijden uit om samen stil te staan bij de kracht van verbinding binnen de gemeenschap.

Het Buurtenfestival is een initiatief van de gemeente Uithoorn en Dit Zijn Wij Uithoorn! en biedt een podium aan lokale verenigingen, ondernemers en instellingen om hun deuren te openen en hun activiteiten te delen met buurtgenoten. Daarmee wordt zichtbaar hoeveel er leeft en beweegt in Uithoorn en De Kwakel.

Projectleider Naomi Heidinga licht toe: “Tijdens het Buurtenfestival willen we laten zien dat onze dorpen meer te bieden hebben dan hun ligging nabij Amsterdam. Binnen onze gemeentegrenzen zijn talloze verenigingen actief op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Daarnaast zijn er bijzondere bedrijven en betrokken ondernemers die zich dagelijks inzetten voor hun vak en voor de gemeenschap. Het festival is een kans om hen in het zonnetje te zetten.”

Meedoen

Iedereen die een bijdrage wil leveren – van sportvereniging tot buurtinitiatief, van ondernemer tot kunstenaar – wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. De invulling is vrij: een open dag, een koffieochtend, een buurtpicknick, een rondleiding door het bedrijf, of zelfs het openen van een eigen ‘museum’ voor één dag. Ook is er ruimte op de centrale locatie De Scheg voor gezamenlijke activiteiten. De mogelijkheden zijn breed en creatief. Wie een idee heeft of interesse om deel te nemen, kan zich aanmelden via ditzijnwijuithoorn@gmail.com.

