Aanleg glasvezel op bedrijventerrein Mijdrecht gestart

Mijdrecht – Ondernemersvereniging VIB zette vanmorgen samen met het projectteam Zakelijk Markt van CAIW en de lokale ICT-dienstverleners Feka ICT, SolidQ IT, KBA Automatisering en Addall IT Services de symbolische eerste schop in de grond op het bedrijventerrein in Mijdrecht. Daarmee is het startsein gegeven om bijna alle bedrijven op het industrieterrein te voorzien van een glasvezelaansluiting. Dankzij het vertrouwen van vele ondernemers werd het minimaal benodigde aantal aanmeldingen ruimschoots gehaald, waardoor CAIW nu van start kan met de aanleg van het toekomstbestendige glasvezelnetwerk.



Rein Kroon, wethouder van de gemeente De Ronde Venen, is verheugd over de komst van nieuwe glasvezel op het bedrijventerrein in Mijdrecht: “Glasvezel is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Bedrijven kunnen eigenlijk niet zonder. Dat blijkt uit het hoge aantal aanmeldingen. Ik ben blij dat vandaag het startschot is gegeven voor de aanvang van de graafwerkzaamheden.”



Voorbereidingen

Aannemer Selecta Infratechniek is eerder al begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg en heeft inmiddels bij de bedrijven, die gedurende de vraagbundeling een abonnement hebben afgesloten, de exacte locatie van de glasvezelaansluiting vastgesteld. De resterende ondernemers op bedrijventerrein Mijdrecht kunnen binnenkort een bezoek van Selecta verwachten om te bepalen waar de glasvezelaansluiting gemaakt gaat worden.

“De start van de graafwerkzaamheden is een mooi moment om samen met Daniël Storm (voorzitter) en Wim van der Laan (vice-voorzitter) van de ondernemersvereniging VIB en alle ambassadeurs bij stil te staan. Dankzij de gezamenlijke inspanningen kunnen we nu starten met de aanleg, een samenwerking waar we trots op zijn”, aldus Jos van der Klauw, directeur Bouw bij CAIW Diensten B.V.