‘Toen was geluk nog heel gewoon’ bij jubileum Amicitia 70 jaar

Uithoorn – Oratoriumkoor Amicitia vierde zaterdag 18 april in De Scheg in Uithoorn het 70‑jarig jubileum. Het koor werd opgericht in 1956 en de leden waren uitgenodigd om in kleding uit die periode te verschijnen. Het overgrote deel van de 62 leden ging enthousiast op dat verzoek in. Stippeltjesjurken, wijde rokken met petticoats, witte sokjes, hoedjes en bij de herenbroeken met wijde pijpen, singlets, overhemden met stropdassen en eveneens hoeden bepaalden het beeld.

De outfits zorgden voor veel hilariteit. Zo droeg een koorlid zijn trouwpak van 51 jaar geleden en verscheen een ander in een pak van Elvis Presley. De jubileumcommissie had de ruimte bovendien feestelijk en creatief versierd met het getal 70.

Na de verwelkoming van de leden, het erelid en de voorzitter van de inmiddels opgeheven Stichting Vrienden van Amicitia werden de aanwezigen getrakteerd op koffie of thee met een fraaie petitfour voorzien van het logo en het jubileumcijfer. De gebakjes waren gemaakt door de dame die op repetitieavonden steevast voor koffie en thee zorgt.

Daarna was het tijd voor actie: het oplossen van een rebus met plaatsnamen, waaruit letters gehaald moesten worden om een slogan te vormen. Dat bleek geen eenvoudige opgave, maar uiteindelijk waren er twaalf juiste oplossingen.

Door middel van loting werden de winnaars aangewezen en vier prijzen uitgereikt. Het langstzittende koorlid, een bas die pas kort lid is, dirigent Toon de Graaf en een alt mochten een prijs in ontvangst nemen.

De middag werd muzikaal omlijst door een accordeonist, die non-stop voor sfeer zorgde. Ook een muziekspelletje ontbrak niet. Van de dirigent kreeg ieder koorlid een papieren bekertje met dertien borrelnootjes. Op de muziek van het Bloemenduet uit de opera Lakmé van componist Delibes moest, op aanwijzing van de dirigent, in de maat een nootje in het bekertje worden gegooid. Regelmatig maakte de dirigent echter misleidende bewegingen, tot grote hilariteit van iedereen.

Na een uitgebreid buffet en koffie of thee met Mozartkugeln volgde een verhalenbingo over de geschiedenis van Amicitia. De genoemde getallen werden fanatiek aangekruist en na een volle kaart ging iedereen met een viooltje als prijs naar huis.

In een tijd waarin veel koren worden opgeheven, is het bijzonder dat Amicitia een 70‑jarig jubileum viert en met vertrouwen naar de toekomst kijkt. Voor het jubileumconcert, met uitvoeringen van de Grosse Messe van Mozart en het Stabat Mater van Pergolesi op vrijdagavond 27 november in De Burght te Uithoorn, wordt al geruime tijd geoefend. Daarnaast zingt Amicitia tijdens het Cultuurfestival Uithoorn op 27 juni, rondom De Scheg. Meer informatie is te vinden op www.amicitia-uithoorn.nl.

Op de foto: De enthousiaste jubileumcommissie in verzochte kledij. Foto: aangeleverd.