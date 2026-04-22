Geslaagd Jostiband-concert brengt muziek

Regio – Een volle zaal, enthousiaste muzikanten en een warme samenwerking maakten het Jostiband-concert in De Bloemhof in Aalsmeer op zaterdag 11 april een avond om niet snel te vergeten. Het concert werd georganiseerd door Rotary Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht, in samenwerking met Round Table 110 De Meerlanden. De Jostiband trad op samen met een bijzonder harpensemble onder leiding van Aimée van Delden uit Wilnis. De combinatie van het bekende orkest en de warme klanken van de harpen zorgde voor een sfeervolle en ontroerende avond.

De belangstelling uit de regio was groot. De zaal was goed gevuld en mede dankzij de inzet van sponsoren konden zo’n 500 kaarten worden weggegeven. Daarmee kregen ook mensen voor wie een concertbezoek niet vanzelfsprekend is de kans om deze bijzondere avond live mee te maken. Tijdens de avond werd bovendien een cheque van 4.000 euro overhandigd aan de Jostiband. Daarnaast blijft er vanuit de opbrengst ook nog een bedrag beschikbaar voor andere goede doelen, die Rotary Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht ondersteunt.

Rotary Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht kijkt met trots en dankbaarheid terug op de avond. De club bedankt alle bezoekers, sponsoren, vrijwilligers, muzikanten en betrokken partners die dit concert mogelijk hebben gemaakt.

