Aandacht voor zomereenzaamheid in De Ronde Venen en Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – De zomer is voor velen een periode van ontspanning, vakantie en samenzijn. Maar voor een groeiende groep mensen is het juist een confronterende tijd waarin het gemis van sociale contacten extra voelbaar is. Mensen met een beperking, chronische ziekte of beperkte financiële middelen blijven vaak thuis terwijl hun omgeving op vakantie is. Handjehelpen, actief in De Ronde Venen, Uithoorn en 16 aanpalende andere gemeenten, roept op tot meer bewustzijn én actie.

Handjehelpen maakt zich zorgen over deze zomereenzaamheid en benadrukt hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. Uit algemene cijfers blijkt dat van de volwassen bevolking in Nederland bijna de helft zich eenzaam voelt. Eén op de vijf Nederlanders voelt zich in de zomer extra eenzaam. Juist nu is het belangrijk om naar elkaar om te kijken.

Word maatje, verrijk twee levens tegelijk

Een klein gebaar maakt al een groot verschil. Als vrijwilliger bij Handjehelpen kun je bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks een paar uurtjes optrekken met iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. De zomer is een mooi moment om te starten. Denk aan samen een wandeling maken, een kop koffiedrinken of een boodschap doen. Niet alleen in de zomerperiode, maar juist met het doel een langdurig, warm maatjescontact op te bouwen.

“Vrijwilliger worden bij Handjehelpen betekent méér dan helpen”, aldus Irene Domburg. Zij is directeur/bestuurder van de organisatie. “Het betekent verbinding, nieuwe inzichten en het verrijken van twee levens tegelijk; dat van de ander én dat van jezelf. Ik vind het mooi om te zien dat uit onderzoek blijkt dat 82% van onze vrijwilligers aangeeft dat ze door het vrijwilligerswerk meer voldoening uit hun leven halen.”

Voor meer informatie: www.handjehelpen.nl.

Word maatje, verrijk twee levens tegelijk. Foto: Handjehelpen.