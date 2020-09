4 Aanhoudingen voor handel in drugs

Amstelland – De politie heeft dinsdag 8 september vier personen aangehouden die worden verdacht van de handel in verdovende middelen en witwassen. De mannen zijn in de leeftijd tussen 25 en 46 jaar en zijn woonachtig in Uithoorn, Amstelveen, Amsterdam en Zandvoort. Vandaag, vrijdag 11 september, zijn de vier voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.

Verdovende middelen en vuurwapens

Naast de aanhoudingen namen agenten grote hoeveelheden verdovende middelen, enkele honderdduizenden euro’s, elf auto’s en zes vuurwapens in beslag. De recherche kreeg de organisatie na een uitgebreid opsporingsonderzoek in beeld. Naast de vier aanhoudingen besloten rechercheurs over te gaan tot meerdere gelijktijdige invallen op diverse locaties in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Amsterdam, Lelystad, Zandvoort en een badplaats in Spanje.

Witwassen

Tijdens deze invallen werden grote hoeveelheden softdrugs, elf voertuigen, zes vuurwagens en een contant geldbedrag van enkele honderdduizenden euro’s in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze goederen met winsten uit de handel in verdovende middelen zijn verkregen. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat daarbij om geld afkomstig van criminele activiteiten, zoals diefstal of fraude. Het onderzoek is nog in volle gang.