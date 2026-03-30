25.000 euro voor energiecoöperatie

De Kwakel/Kudelstaart – De kersverse Energiecoöperatie De Kwakel-Kudelstaart maakt een vliegende start dankzij een donatie van 25.000 euro uit het Rabobank Impactfonds. Daarmee krijgt de verduurzaming van de lokale glastuinbouw direct een flinke impuls.

De energiecoöperatie, die op 18 september 2025 werd opgericht, is een ambitieus collectief van ruim vijfentwintig glastuinbouwbedrijven uit De Kwakel en Kudelstaart. Samen beheren zij ruim 140 hectare aan teeltareaal. Doel van de samenwerking is tot een toekomstbestendige, betaalbare en duurzame energievoorziening te komen.

Ondersteunen

De bijdrage uit het Rabobank Impactfonds is specifiek bedoeld om de coöperatie te ondersteunen bij het uitwerken en realiseren van haar strategische doelen. Voorzitter Patrick Hogenboom ziet grote kansen. “We onderzoeken momenteel de haalbaarheid van het gebruik van restwarmte uit datacenters. Dat is technisch en organisatorisch complex, maar cruciaal voor onze bedrijven.”

Dankzij de financiële injectie kan de coöperatie sneller stappen zetten in het onderzoek naar toepassing van restwarmte en het verminderen van netcongestie. Het is een goed voorbeeld van hoe lokale krachtenbundeling en financiële support hand in hand gaan voor een groenere regio.

V.l.n.r. bestuursleden Energiecoöperatie: Bjorn Bunnik, Bas Ubink, Nico Reijm, Patrick Hoogenboom en Arco Vreugdenhil en Rabobank: Arne Bac en Frans Sparnaaij. Foto: Glastuinbouw Nederland.