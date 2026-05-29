Jachthaven Dragt 111 jaar

Aalsmeer – Vrijdag 22 mei was een bijzondere dag voor jachthaven Dragt. Op deze dag is het 111-jarig bestaan van de haven gevierd. Een mijlpaal waar de jachthaven aan de Stommeerweg enorm trots op is. Hoe kun je zo’n verjaardag beter vieren dan met de terugkeer van de iconische vlaggenmast, al jaren het herkenningspunt van jachthaven Dragt.

Na een renovatie van maar liefst zes maanden staat het vertrouwde aanzicht van de haven weer op zijn plek, klaar voor de toekomst. Achttien lagen vernis waren er nodig voor een nieuwe frisse uitstraling. Onder toeziend oog van de heer J. Dragt, die al jaren van een wel verdiend pensioen geniet, is de mast door middel van een kraan weer op zijn plek gezet. Alle klanten in de haven kunnen weer genieten van deze mast als zij de haven op lopen of aan komen varen.

Afgelopen winter zijn een deel van de steigers gemoderniseerd en strategisch verplaatst. Ook is de authentieke loods grondig gerenoveerd om deze voor de toekomstige generaties te behouden. Deze verbeteringen onderstrepen de inzet om traditie en innovatie te combineren. Komende winter gaat jachthaven Dragt verder om een ander deel van de haven net zo mooi te maken als hetgeen wat nu al gerealiseerd is.

