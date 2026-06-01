Juninummer Proosdijkroniek extra dik

De Ronde Venen – Het juninummer van de Proosdijkroniek, het kwartaalblad van historische vereniging De Proosdijlanden, kent ook deze keer een extra dikke editie. Met een grote variatie aan artikelen en vooral ook veel fotomateriaal.

Het begint met een toelichting van Marco Blokhuis (Baambrugge) op de verschillende kerkgebouwen in de gemeente. Blokhuis is kunsthistoricus en specialist kerkelijk erfgoed. Hij is medeverantwoordelijk voor het boek ‘Het kerkinterieur op de schop’. De foto’s uit het archief van Ton Pepping over de Kerkstraat in Abcoude zijn een mooie aanvulling hierop. Chris Woerden vertelt verder over de kloosterzusters van Uithoorn en hij schrijft een fraaie ode aan Johan Piet.

Turfwinning en meer

De geschiedenis van de Ronde Venen is gekoppeld aan de turfwinning; een bijdrage van Dick Koeleman instrueert de lezer over diverse begrippen uit de veenderij. De ontwikkelingen van de Baambrugse Zuwe en Groenlandsekade krijgen nadere uitleg in het vervolgdeel uit de scriptie van Vera Verweij. Arie Bloed dook dieper in de geschiedenis van een schooltje dat ooit aan die Groenlandsekade stond. Suzanne Lemkes (adviseur educatie en erfgoed bij het Regionaal Archief in Breukelen) legt uit hoe het ging met de ‘broodzetting’ in Wilnis en Oudhuijzen en Anton Schrikenberg herinnert ons aan de jarige brandweer van Abcoude.

Veel foto’s

Veel foto’s ook van het oude Mijdrecht, met dank aan Nico van Kreuningen, van Wilnis uit de nalatenschap van Herman van Soest en van Baambrugge, met dank aan Ton Steenhof. Bram Willem Aarnoutse vond eveneens een oude foto en vraagt daarbij hulp; terwijl Fons Compier een ‘heel verhaal’ opdiept rond een ansichtkaart van begin twintigste eeuw. Aangevuld met het verenigingsnieuws voorwaar weer een editie om de vingers bij af te likken.

Tekening met de kerk van Mijdrecht rond 1780. Foto: Atlas Munnicks van Cleeff.

Baambrugge, zicht op de brug vanaf de Rijksstraatweg. Het pand links (Brugstraat) is nog altijd beeldbepalend. Foto: collectie Steenhof.