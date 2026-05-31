Music in the Air (156): John F. Klaver

Door Rein van der Zee

Uithoorn – De veelzijdige gitarist John F. Klaver treedt regelmatig op in Aalsmeer. Vrijdag 29 mei was hij in Cultureel Café Bacchus. De gitarist heeft een flink aantal prijzen in de wacht gesleept zoals: Dutch Blues Award beste Gitarist 2015, Winnaar Dutch Blueschallenge 2011, 2013 & 2024 en in 2025 kwam hij in de finale van het International Blues Challenge in het Orpheum Theater in Memphis in de VS.

Wanneer werd jij je bewust van muziek, John?

“Op mijn 11e. Toen begon ik met gitaar spelen. Op de muziekschool hoorde ik muziek van Harry Sacksioni en dat pakte mij. Dat gitaarspelen ging nog langzaam omdat ik ook nog andere hobby’s had zoals modelbouw. Later ging ik meer spelen en oefenen, op de muziekschool kon je ook meespelen in bandjes. En toen luisterde ik naar een cassettebandje van Gary Moore en kreeg ik een videoband van Robben Ford in handen en hoorde ik het live album ‘Friday night in San Fransisco’ met Al Di Meola, John McLaughlin en Paco De Lucia, en dat had een betoverende uitwerking op mij.

Later luisterde ik naar Slash, Eef Albers, Jimi Hendrix.

Na mijn studie ging ik privé-gitaarles en muziektheorie volgen aan de University of the Pacific in de VS en toen ik weer terug kwam naar Nederland werd ik toegelaten tot het conservatorium van Amsterdam en kreeg ik lessen van Jesse van Ruller, Martijn van Iterson en Eef Albers. Ik speel veel diverse stijlen, blues, funk, maar ook latin.”

Welke instrumenten bespeel jij zoal?

“Ik ben gitarist en zanger, componist en muziekleraar en ik kan een beetje piano en drums spelen, je moet de basis kennen.”

Speel je ook in een band?

“In 2007 begon ik mijn eigen formatie, het John F. Klaver Trio dat later de John F. Klaver Band werd. Verder speel ik bij IsaSofia, WKN-Trio, Lowdown Spirits, en ik treed ook solo op. Ik heb 8 albums gemaakt. ”

Je hebt tijdens jouw optredens wel wat meegemaakt?

“Ik heb in de VS in het Orpheum theater in Memphis akoestisch opgetreden in de finale van het International Blues Challenge in 2025, dat staat mij nog goed bij. Ooit speelde ik een keer in Brabant en vroeg iemand in het publiek of ik voor 50 euro expres valse noten zou willen spelen, haha, dat heb ik niet gedaan!”

Wat zijn jouw muzikale toekomstplannen?

“Ik wil een solo akoestisch album gaan opnemen. Verder ga ik spelen op bariton-gitaar met een saxofonist.”

Welk muziekmoment is jou bijgebleven?

“Een concert van Eef Albers, dat was waanzinnig, ik wist niet wat mij overkwam…”

Foto: Dave van Hout.