Woningbrand op Uiterweg door blikseminslag

Aalsmeer – Op vrijdag 29 mei rond kwart voor vijf in de middag is brand ontstaan op het dak van een woning op de Uiterweg. Het vuur in het rieten dak sloeg razendsnel om zich heen. De Brandweer van Aalsmeer was snel ter plaatse, maar moest tijdens het blussen al snel opschalen naar grote brand.

Korpsen uit de omliggende veiligheidsregio werden opgeroepen om hulp te bieden. Brandweerkorpsen uit Uithoorn, Kockengen en Kamerik en een speciaal rietdekkersteam kwamen versterking bieden. Ook werd een hoogwerker ingezet om het vuur onder controle te krijgen, evenals een kraan die delen van het dak verwijderde. Met een drone werd het vuur van bovenaf in de gaten gehouden. Rond negen uur in de avond kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden.

Oorzaak van de brand is zo goed als zeker blikseminslag. Diverse omwonenden hadden die middag een harde klap gehoord. Bijna direct daarna werden dikke rookwolken gezien en is alarm geslagen. De woning, naast de entree van jachthaven ’t Drijfhuis, is een rijksmonument uit de 19e eeuw. De voormalige boerderij moet als verloren worden beschouwd. Er zijn gelukkig geen gewonden. Volgens omstanders waren de eigenaren op het moment van de brand niet thuis.

Foto: redactie Aalsmeer