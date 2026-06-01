Dubbel feest bij SV Argon Basketbal: Heren 1 en U16 kampioen

Mijdrecht – SV Argon Basketbal Heren 1 en de U16 van SV Argon Basketbal U16 kunnen terugkijken op een bijzonder succesvol basketbalseizoen. De club uit Mijdrecht zag niet alleen twee teams kampioen worden, maar merkt ook dat de sport steeds populairder wordt. Volgens de vereniging groeit het aantal spelers en blijft basketbal aantrekkelijk voor jong en oud dankzij het snelle en dynamische karakter van de sport.

U16 toont veerkracht en teamspirit

Vooral het kampioenschap van de U16 wordt binnen de club als een knappe prestatie gezien. Het jeugdteam verloor gedurende het hele seizoen slechts één wedstrijd en wist ondanks een kleine selectie toch de titel binnen te halen. Een ouder van het team vertelt trots over het seizoen. “We speelden vaak met maar vijf vaste spelers. Soms konden spelers van de U14 aansluiten, maar regelmatig moest het team zonder wissels spelen. Toch bleven de jongens ontzettend goed presteren. ”Volgens de club laat het kampioenschap zien hoeveel inzet en doorzettingsvermogen er binnen het team aanwezig was. Inmiddels richt de vereniging zich alweer op het nieuwe seizoen. Nieuwe spelers zijn daarbij van harte welkom. Jongeren die interesse hebben in basketbal en onderdeel willen worden van een enthousiast en succesvol team kunnen zich aanmelden bij de club.

Heren 1 kroont comeback met promotie

Ook bij Heren 1 was het feest groot. Na zeven jaar besloten een groep vrienden uit Mijdrecht opnieuw samen te gaan basketballen. Met spelers die eerder actief waren in onder meer Leeuwarden, Haarlem en Volendam, aangevuld met talent uit de eigen jeugd, werd een nieuw herenteam gevormd bij SV Argon. Een teamlid blikt terug op de start van het seizoen: “We hadden pas vier keer samen getraind voordat de competitie begon. Dat zag je ook terug in de eerste wedstrijd, die we met negen punten verschil verloren. ”Die nederlaag bleek echter een keerpunt. Het team ging harder trainen en raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Het hoge tempo en het groeiende vertrouwen leverden een indrukwekkende zegereeks op. Halverwege het seizoen stond Argon al tweede in de competitie en kwam het kampioenschap serieus in beeld. Tot de laatste speelronde bleef het spannend, omdat meerdere concurrenten bleven winnen. Uiteindelijk eindigden drie ploegen met hetzelfde aantal punten. In de beslissende wedstrijd nam Heren 1 overtuigend revanche op de tegenstander waarvan eerder in het seizoen nog verloren werd. Met een ruime overwinning stelde Argon alsnog het kampioenschap veilig. Daarmee promoveert Heren 1 naar de derde divisie, een belangrijke mijlpaal voor het team én voor de vereniging.

De kampioenen van de U16 en Heren 1 worden zaterdag 13 juni gehuldigd op het terrein van SV Argon tijdens het jaarlijkse 7×7-toernooi. Supporters, familieleden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om het kampioensfeest mee te vieren.

Dubbel feest bij SV Argon Basketbal: Heren 1 en U16 kampioen. Foto: Wilco de Vries.