Overvolle afvalbakken in Kudelstaart

Kudelstaart – De plastic zakjes voor hondenpoep zijn kleurrijk, maar het is toch geen fraai gezicht als ze verspreid over de straat liggen. In een deel van Kudelstaart zijn de afvalbakken tot de nok toe gevuld. Er kan niets meer bij. Doordat de meeste bakken niet zijn voorzien van een klepje hebben bovendien grote vogels vrij spel en trekken de zakjes eruit tot ze – misschien – wat eetbaars vinden.

Poepzakjes ‘uitverkocht’

Mogelijk dat zowel het leeghalen van de afvalbakken én het aanvullen van de poepzakjes is gestagneerd. Op drie plaatsen in Kudelstaart zijn de – voor hondenuitlaters – bekende rode plastic zakjes al een tijdje ‘uitverkocht’. Natuurlijk zijn de poepzakjes gewoon te koop bij dierenwinkels maar een aardige geste is het wel, de gratis uitgifte vanuit de gemeente. Het helpt hondenbezitters immers om de omgeving vrij van hondenpoep te houden.

Niet iedereen ruimt de behoefte van zijn viervoeter op, getuige de drollen die hier en daar in de grasveldjes liggen. Maar ja, als de afvalbakken vol zijn en de zakjes ‘uitverkocht’… Een schone leefomgeving is een zaak van ons allemaal, ook van de afval-ophaaldienst. Meldingen zijn inmiddels gedaan bij Fixi (gemeente Aalsmeer).

Tekst en foto’s: J. v/d Zee