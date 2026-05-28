Omgevingsvergunning voor opvanglocatie Wiegerbruinlaan

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend voor de asielopvanglocatie aan de Wiegerbruinlaan. De vergunning gaat over het gebouw en het terrein. In november 2024 stemde de gemeenteraad in met een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Wiegerbruinlaan voor maximaal 250 bewoners, voor een periode van 15 jaar. In mei 2025 vroeg het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) hiervoor een omgevingsvergunning aan. Na beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende onderzoeken heeft het college nu een besluit genomen.

Rapporten en stukken openbaar

De omgevingsvergunning gaat over het gebouw, het gebruik en het inrichten van het terrein. Met onderwerpen als bouwactiviteiten, brandveiligheid en aspecten als milieu en geluid. De rapporten en stukken over de vergunningaanvraag en het besluit zijn openbaar en vanaf 28 mei te lezen op officielebekendmakingen.nl of via uithoorndenktmee.nl/asielopvang. De vergunning gaat niet over de vraag óf de komst van een opvanglocatie gewenst is. Ook onderwerpen als de samenstelling van de bewoners, sociale veiligheid en de organisatie van de opvang vallen niet onder de omgevingsvergunning. Over zaken als veiligheid zijn wel al afspraken gemaakt met het COA en vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Ontvangen reacties

Na de aanvraag van de vergunning zijn er meerdere reacties ingediend bij de gemeente. Nu de vergunning is verleend, zijn ook de samenvatting van de onderwerpen uit die reacties in te zien en de antwoorden hierop. Deze zijn te lezen via www.uithoorndenktmee.nl/asielopvang.

In gesprek met de omgeving

De komst van een opvanglocatie roept veel reacties op bij inwoners. De gemeente en het COA hechten veel waarde aan een open en doorlopend gesprek met de omgeving, omwonenden en ondernemers, waarin ruimte is voor verschillende perspectieven. Het doel is om goed te luisteren naar wat er leeft, vragen te beantwoorden en samen te kijken hoe de opvang zo goed mogelijk kan worden ingepast in de wijk. Het COA heeft ervaring met opvanglocaties in heel Nederland en betrekt omwonenden actief bij de omgeving van een locatie. Ook in Uithoorn wordt in aanloop naar de opening een klankbordgroep gevormd met bewoners en ondernemers uit de buurt. Deze groep biedt een plek voor uitwisseling, signalen en ideeën, en helpt om samen aandacht te houden voor een prettige leefomgeving.

Plannen Amstelveen-Zuid

Tegelijkertijd blijft gemeente Uithoorn zich verzetten tegen de voorgenomen locatie van Amstelveen tegen de grens van Uithoorn. Deze plek, ver van de leefgemeenschap van Amstelveen en dicht op de kern en voorzieningen van Uithoorn, is uitermate ongelukkig gekozen en geen goede locatie voor humane opvang. Gemeente Uithoorn voert gesprekken met de gemeente Amstelveen, de provincie en het COA over de onwenselijkheid van de locatie Amstelveen-Zuid. En geeft daarbij aan op geen enkele manier mee te zullen werken aan de ontwikkeling van deze opvanglocatie. Zo zal er bijvoorbeeld geen toestemming gegeven worden voor het ontsluiten van het terrein over Uithoorns grondgebied of via het wegennet van Uithoorn.Voor meer informatie en vragen: vluchtelingen@uithoorn.nl. Of telefonisch tijdens openingstijden van het gemeentehuis, 0297-513111.

Het pand aan de Wiegerbruinlaan. Foto: aangeleverd.