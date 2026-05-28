Tweede KudelFair in Dorpshuis Kudelstaart

Kudelstaart – Op zondag 7 juni wordt de ruimte in en om het Dorpshuis in Kudelstaart omgetoverd voor de tweede editie van de KudelFair met deelname door diverse lokale ondernemers. Het aantal kramen is dit jaar verdubbeld, er is meer aandacht voor buiten en de kinderen worden extra verwend. En nieuw dit jaar zijn ook de ‘diensten’. Ruim veertig kleine of grote creatievelingen in diensten, ambacht, eten en/of drinken laten graag zien waar ze goed in zijn en wat hun passie is. Alle ruimtes in het Dorpshuis gaan zich vullen met ondermeer sieraden, kaas, paling, worst, chocolade, houtwerk, kunst, kaarten, zalm, koekjes, zeep, gelukspoppetjes en nog heel veel meer! Bij de kramen/(sta)tafels kan kennis gemaakt worden met echte lokale producten en kunnen bezoekers zich laten informeren wat een wandelcoach nu precies doet of hoe breed ‘rouwverwerking’ eigenlijk is.

Foodtrucks, spelletjes en loterij

De kraampjes gaan buiten door en daar komen ook een aantal verrassende foodtrucks te staan. Zo kan buiten op het terras genoten worden van een verfrissend ijsje, een super gave suikerspin of iets heerlijk hartigs. En kinderen kunnen ondertussen lekker buiten of binnen spelen met de spellen, het springkussen of als ze dat leuk vinden; geschminkt worden. Net als vorig jaar wordt ook weer een loterij gehouden. Hoe leuk zou het zijn als je naar huis gaat met een van de vele prijzen die voor een deel gedoneerd zijn door de lokale creatievelingen en ondernemers.

Het team achter de KudelFair hoopt vele bezoekers welkom te mogen heten op zondag 7 juni! De toegang is gratis en het Dorpshuis opent om 11.00 uur haar deuren waar iedereen tot 16.00 uur welkom is om te kijken, te voelen, te kletsen en te proeven.

Foto: Gezellig druk tijdens de eerste KudelFair vorig jaar (aangeleverd).