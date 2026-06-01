Wilnisse basisscholieren op de vlucht voor politie en handhavers

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen organiseerde woensdag 27 mei de eerste editie van de Rondeveense Jacht voor basisscholieren uit Wilnis. Burgemeester Rosan Kocken, wethouder Maarten van der Greft (Jongerenbeleid) en kinderburgemeesters Yanaika Valentijn en Lars Kompier openden het spel en telden af van tien naar nul. Na een luid toetersignaal gingen de Wilnisse basisscholieren op de vlucht, waarna politie en handhavers de achtervolging inzetten.

Het Speelwoud en de omliggende wijken waren het decor van een spannend achtervolgingsspel. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de Wilnisse basisscholen speelden de rol van voortvluchtigen tijdens de allereerste Rondeveense Jacht. Geïnspireerd op populaire tv-programma’s zoals Hunted en Jachtseizoen probeerden zo’n 80 jongeren niet geakt te worden door politie en handhavers.

Kennismaken met veiligheid en regels

Het spel draait om spanning, slim samenwerken en veel bewegen. Maar jongeren leren er ook van. Ze worden zich bewust van hun gedrag en verantwoordelijkheid op straat. Burgemeester Rosan Kocken licht toe: “Tijdens het spel ervaren jongeren wat toezicht, regels en handhaving betekenen. De politie en handhavers zijn daarbij zichtbaar en benaderbaar. Het helpt jongeren nadenken over hun gedrag op straat en draagt bij aan het voorkomen van overlast en risicogedrag. Ook kan het ervoor zorgen dat de drempel om hulp te zoeken of verdachte situaties te melden in de toekomst lager wordt.”

Respect en omgaan met elkaar

Het spel is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 12 jaar oud. “Dit is een leeftijd waarop jongeren steeds zelfstandiger worden en vaker zelf buiten op pad gaan. Ook speelt groepsvorming een grotere rol. Juist daarom is dit een belangrijk moment om jongeren op een speelse manier bewust te maken van regels, respect en omgaan met elkaar”, vertelt wethouder Maarten van der Greft (Jongerenbeleid).

Toekomst in andere dorpskernen

De Rondeveene Jacht is een samenwerking tussen politie, het jongerenwerk van Stichting Samens, Makers van MDRCHT, Team Sportservice en de gemeente. Als de proef slaagt, krijgt het initiatief mogelijk een groter vervolg. Er wordt dan bekeken of het spel de komende jaren ook in de andere dorpskernen kan plaatsvinden.

Wilnisse basisscholieren op de vlucht, waarna politie en handhavers de achtervolging inzetten. Foto: aangeleverd.