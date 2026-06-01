Stroopwafelactie van KV Atlantis

Mijdrecht – De jeugdteams van korfbalvereniging Atlantis trekken vrijdagavond 5 juni van 18.30 tot 2015 uur de wijken van Mijdrecht in met een heerlijk doel: stroopwafels verkopen voor hun club.

De opbrengst gaat volledig naar de jeugd van Atlantis en dit jaar ook naar een gloednieuwe schommel op het clubterrein. Na een succesvolle voorverkoop via familie en bekenden hopen de jonge verkopers nu ook bij inwoners in de buurt veel stroopwafels aan de man te brengen. Betalen gaat makkelijk en veilig via een QR-code.

De jeugdteams van korfbalvereniging Atlantis verkopen stroopwafels voor hun club. Foto: aangeleverd.