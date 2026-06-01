Zorgen in Baambrugge over komst opvanglocatie Freeway Zorg

Baambrugge – De voormalige fysiotherapiepraktijk aan de Prins Mauritsstraat 5-7 in Baambrugge is verkocht aan een investeerder. Deze verhuurt het pand aan Freeway Zorg, die er een locatie voor begeleid wonen wil vestigen voor zeventien personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Omwonenden uiten grote zorgen over de impact op het dorp.

De buurtbewoners hebben zich inmiddels verenigd in het Baambrugge Burgerinitiatief en hebben een petitie tegen de realisatie van dit plan opgesteld. De buurtbewoners zijn in beginsel voor een barmhartige gemeenschap, waarin plaats is voor kwetsbaren. De schaal en de specifieke doelgroep van dit plan passen echter niet bij de capaciteit en voorzieningen van Baambrugge.

Problematiek complexer

Freeway Zorg is een relatief jonge organisatie – opgericht in 2014 – die momenteel 39 cliënten opvangt in Almere. Hun grootste huidige locatie telt acht bewoners. Het plan in Baambrugge is met zeventien bewoners dus ruim een verdubbeling. De bezetting zal bestaan uit slechts twee begeleiders en een teammanager.

Hoewel het gaat om mensen met een LVB (IQ tussen 50 en 70), blijkt uit jaarverslagen en vacatures, dat de problematiek complexer is. Er wordt gevraagd naar ervaring met VG6- en GGZ3-richtlijnen, wat duidt op bijkomende psychische aandoeningen, gedragsproblemen en (ex-)verslavingen. De dagbesteding in Vinkeveen beslaat slechts enkele uren per week, waardoor de bewoners de rest van de tijd voornamelijk op het dorp zijn aangewezen.

Parkeerdruk

De parkeerdruk rond de Prins Mauritsstraat is nu al enorm. Waar de officiële CROW-normen voor een dergelijke zorginstelling minimaal zeven parkeerplaatsen voorschrijven, beschikt de locatie er slechts over drie. Dit leidt onvermijdelijk tot problemen door aanrijdende busjes voor dagbesteding en leveranciers en door auto’s van zorgpersoneel en bezoekers (gezien de beperkte ov-verbindingen in Baambrugge).

Samen met de smalle toegangswegen van het dorp en de geplande nieuwbouw aan de Zuwe, raakt de verkeersinfrastructuur hierdoor overbelast.

Risico’s

De specifieke doelgroep vraagt om voorzieningen en structuur die Baambrugge niet kan bieden. Uit het jaarverslag van Freeway Zorg blijkt dat er op de huidige, kleinschaliger locaties al 156 incidenten (voornamelijk verbale agressie) in een jaar zijn geregistreerd. Daarnaast hanteert de organisatie een tolerant softdrugsbeleid, wat risico’s met zich meebrengt voor de doelgroep. Er is tot op heden nog geen concreet contact geweest met de wijkagent.

De cliënten verdienen een goede opvang en een sociaal leven, maar Baambrugge mist, volgens het burgerinitiatief, de schaal en de sociale voorzieningen om dit plan veilig en leefbaar te faciliteren. Het plan vormt een te grote inbreuk op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de buurt. Donderdagavond 28 mei heeft het burgerinitiatief ingesproken bij de vergadering van de Politieke Commissie in het gemeentehuis in Mijdrecht. Meer informatie via mail: baambrugge.burgerinitiatief@gmail.com.

Bron: De Ronde Venen Nieuws.

De voormalige fysiotherapiepraktijk aan de Prins Mauritsstraat 5-7 in Baambrugge. Foto: De Ronde Venen Nieuws.