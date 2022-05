10 Trampolinespringers Omnia naar NK in juni

Aalsmeer – Wat een mooie prestatie! Tien springers van SV Omnia 2000 doen op 25 en 26 juni mee aan het Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen in Rotterdam. De afgelopen maanden lieten zij in drie plaatsingswedstrijden zien wat zij in huis hebben. De beste springers uit die drie wedstrijden stromen door naar het NK. Op het NK wordt individueel én synchroon gesprongen.

Bij de individuele springers komen zeven Omnia leden in actie. In de derde divisie zijn dat Finn Kweekel, Hannah Serné, Isabelle Croes, Katelijne van der Avoird. In de tweede divisie laten Fenne van der Zwaard en Jenna van Leeuwen zien wat zij kunnen. Jay Roelfsema vertegenwoordigt Omnia in de eredivisie.

Zes van deze springers hebben zich ook in de categorie synchroon naar het NK gesprongen. Finn Kweekel deed dat samen met zijn partner Jordy Zuurbier van Triffis. Isabelle Croes springt samen met Maud Martens. Ook de duo’s Hannah Serné en Katelijne van der Avoird en Fenne van der Zwaard en Jenna van Leeuwen hebben zich geplaatst, net als Caitlyn van der Torre en Eva Hermans.

Tot slot komt ook Omnia-trainster Marlies Kok in actie op het NK. Zij springt voor trampolinevereniging Triffis en heeft zicht geplaatst voor de onderdelen individueel en synchroon. Omnia is enorm trots op deze mooie prestaties en wenst alle springers heel veel succes!