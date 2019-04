﻿Johannes Passion door Amicitia

Uithoorn/Mijdrecht – Op vrijdag 12 april wordt in de R.K. Kerk Johannes de Doper, Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis door c.o.v. Amicitia Uithoorn de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Het koor wordt begeleid door het Promenade Orkest. De solisten zijn: Leonie van Veen – sopraan, Martine Straesser – alt/mezzo, Gerben Houba -evangelist en tenoraria’s, Ronald Dijkstra – bas en christuspartij, Willem de Vries – basaria’s en Eric Jan Joosse – orgel. Algehele leiding: dirigent Toon de Graaf. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.15 uur geopend. Dit meesterwerk van J.S. Bach wordt door Amicitia voor de achtste maal uitgevoerd.

De toegangsprijs, inclusief consumptie en programmatekstboekje bedraagt € 27,- voor jongeren t/m 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.amicitia-uithoorn.nl , bij boekhandel Mondria, de Lindeboom in Mijdrecht, drogisterij De Bree in Vinkeveen en indien voorradig in de kerk vanaf 19.15 uur.