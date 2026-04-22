Mijdrecht – Het uitzicht vanaf de parkeerplaats bij het Wickelhofpark in Mijdrecht laat regelmatig te wensen over. Ondanks herhaalde schoonmaakacties blijft het gebied kampen met zwerfafval. Vooral verpakkingen van eten en drinken vormen een terugkerend probleem. Buurtbewoners maken zich zorgen en trekken aan de bel. Volgens hen lijkt het dweilen met de kraan open.

Eigen initiatief

“Tijdens de Landelijke Opschoon dag eind maart was alles nog netjes opgeruimd”, vertelt een omwonende. “Maar de volgende ochtend lag er alweer afval. Veel bewoners en wandelaars nemen daarom zelf het initiatief om het park schoon te houden. Vooral mensen die dagelijks met hun hond wandelen, ruimen regelmatig rommel op die zij onderweg tegenkomen. “Wij vinden het normaal om geen troep achter te laten als we er voorbijlopen”, zegt een vaste bezoeker. “Maar anderen denken daar duidelijk anders over. Wie mensen aanspreekt op hun gedrag, stuit vaak op weerstand. Je krijgt al snel te horen: bemoei je met je eigen zaken. Dat maakt het lastig om elkaar aan te spreken”, aldus een buurtbewoner.

Meer bewustwording

De frustratie groeit, zeker omdat het park een belangrijke ontmoetingsplek is voor de wijk. Bewoners hopen dat er meer bewustwording komt en dat bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen. Want zolang afval blijft terugkeren, lijkt een blijvend schoon Wickelhofpark nog ver weg.

Op de foto: Zwerfafval blijft hardnekkig probleem bij Wickelhofpark in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.