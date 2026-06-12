Geluksroute en Kupaila Zomerfeest

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Aalsmeer kent een Oekraïens Huis van Aalsmeer! Zaterdag 20 juni en zondag 21 juni vieren zij samen met de Geluksroute het traditionele Oekraïense Zomerfeest Kupaila. De treurige beelden waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden bewijzen hoe sterk en moedig de Oekraïense bevolking is. Hoe zij strijden voor hun vrijheid. Degenen die huis en haard moesten verlaten om elders een mogelijke toekomst op te bouwen vinden gelukkig in Aalsmeer een veilig onderkomen. De kinderen zitten op school en leren net als hun moeders de Nederlandse taal. Zij moeten wennen aan een andere cultuur en gewoontes. Zij slaan zich daar goed doorheen, velen hebben werk gevonden. Het zijn niet alleen dappere en dankbare mensen, maar ze zijn ook heel creatief. Zij houden van feesten, van zingen, muziek maken, en zijn bijzonder gastvrij. Iedereen wordt verwend met uitheemse hapjes die verrukkelijk smaken.

Leuke workshops

De Geluksroute zoekt de verbinding met Geluksplukkers en Geluksbrengers en voor beiden is het een feestelijk gebeurtenis dat deze verbinding tot stand is gekomen! Het Aalsmeerse Geluktsteam is laaiend enthousiast over de locatie en alle activiteiten. “Het wordt een weekend van ontdekking en veel leuke nieuwe contacten, van meedoen, kijken, luisteren en met elkaar het leven vieren.” Daar wordt aan toegevoegd dat het adres makkelijk op de fiets te bereiken is.

Voor jong en oud valt er van alles te beleven. Zin om een hartvormig cadeautje te maken of liever een sleutelhanger van kralen. Je kan ook mee schilderen en het symbool van het Kupaila feest ‘de magische varenbloem’ creëren, een bloemenkrans vlechten. Er is verder ook veel te bewonderen zoals kunst, creatieve composities, Oekraïense volks- en design poppen, sculpturen van natuurlijke materialen, schilderijen, sieraden en composities van kralenwerk. Natuurlijk wordt er muziek gemaakt Iryna Novikova en Ruslana Shvets zingen volksliederen en Anatolii Vitenko lyrische liederen. Chef-kok Tetjana Velychko zorgt voor de lekkernijen.

Kijk voor alle tijden, adressen en bijzonderheden op www.geluksroute.nu. Wie zich nog wil aanmelden of andere vragen heeft, kan contact opnemen per mail: geluksrouteaalsmeer@gmail.com