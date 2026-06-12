Officiële opening ‘Ons Parkje Calslagen’

Kudelstaart – Zaterdag 20 juni van 16.00 tot 17.15 uur wordt ‘Ons Parkje Calslagen’ in Kudelstaart officieel heropend met een feestelijk moment voor inwoners, betrokkenen en geïnteresseerden. Tijdens deze gelegenheid onthult wethouder Sybrand de Vries het nieuwe kunstwerk MUS.

Het parkje is de afgelopen periode ontwikkeld tot een groene ontmoetingsplek in de wijk, waar ook ruimte is voor kunst. Met de toevoeging van het kunstwerk MUS krijgt de locatie een extra culturele dimensie, naast de drie kunstwerken die er al staan. ‘Ons Parkje Calslagen’ ligt bovendien op een plek met een rijke geschiedenis. De omgeving maakte vroeger deel uit van een oude verbinding tussen Amsterdam en Leiden, waarvan het groene en open karakter nog altijd voelbaar is.

Tijdens de heropening van Ons Parkje Calslagen komen meerdere sprekers aan het woord, waaronder kunstenaar Maze de Boer, en wordt het kunstwerk MUS onthuld. Aansluitend volgt een rondgang langs de kunstwerken en een door bewoners georganiseerde borrel.

Met deze bijeenkomst wil de organisatie bewoners kennis laten maken met het vernieuwde parkje en de aanwezige kunstwerken. ‘Ons Parkje Calslagen’ ligt aan de Herenweg vlakbij het historisch kerkhofje. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de opening en onthulling bij te wonen. De inloop start om 15:50 uur.