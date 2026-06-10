Geboren Vinkevener geniet op Curaçao met volle teugen van komende WK-voetbal

De Ronde Venen/Curaçao – Succesvol ondernemer Michel Bon uit Vinkeveen woont al ruim 30 jaar op Curaçao. Hij is een fanatieke voetbalsupporter, kijkt met zes uur tijdsverschil ‘s middags altijd naar VI met Wilfred Genee, Johan Derksen en René Van der Gijp en volgt het Nederlandse voetbal op afstand, maar op de voet. En hij kijkt natuurlijk Studio Sport voetbal.

Hij vertrok ruim 30 jaar terug naar het tropische eiland in de Cariben. Tijdens een eerste kennismaking daar leerde hij zijn huidige vrouw kennen. Nog steeds is het op en neer gaan van Curaçao naar Vinkeveen. “Ik ben er geboren en grotendeels getogen en mijn ouders wonen er nog. En ik blijf vanzelfsprekend iets met Nederland hebben. Veel vrienden van mij wonen daar.”

Nu zijn moederland Nederland en Curaçao zich beide hebben gekwalificeerd voor het WK-voetbal in Mexico, de Verenigde Staten en Canada, is dat wel bijzonder. Een spagaat supportersschap. “Jammer, dat de poulewedstrijden gespeeld worden op één dag. Maar dan kan dat misschien wel een dubbel feestje worden.”

Van het Nederlands team verwacht hij in de poule met Japan, Zweden en Tunesië wel doorgaan naar de volgende ronde. Voor Curaçao zijn de verwachtingen wat minder enthousiast: “Een lastige poule met de opening tegen Duitsland en daarna fysiek sterke tegenstanders Ivoorkust en Ecuador. Ivoorkust won afgelopen week nog van Frankrijk. Wordt lastig.”

Maar op het eiland en in Nederland bij de Curaçaoënaars zal het plezier er niet minder om zijn. “Misschien kom ik ook wel naar Nederland om de eerste drie wedstrijden van zowel Nederland als Curaçao mee te maken. Voor televisie of ergens in een kroeg. Het zou toch wat zijn als we doorgaan allebei. Daarna zien we wel verder.”

Op de foto: Geboren Vinkevener Michel Bon geniet op Curaçao met volle teugen van het komende WK-voetbal. Foto: aangeleverd.