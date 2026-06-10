Laatste zondagmiddagconcert vormt muzikaal slotakkoord

Mijdrecht – In de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht vindt zondag 14 juni het laatste concert plaats uit de reeks zondagmiddagconcerten. In verband met het omvangrijke programma begint dit afsluitende optreden een half uur eerder dan gebruikelijk, om 14.30 uur.

Het concert, getiteld ‘Een slotakkoord van een muzikale reis’, is opgebouwd uit drie delen en duurt tot ongeveer 16.00 uur. In het eerste deel treden sopraan Ilse van Wuijckhuijsse en organist Jan Willems op, beiden bekende gezichten binnen de serie. Het tweede deel is in handen van artistiek leider en organist Stephan van de Wijgert. Het programma wordt afgesloten door het Split Level Trio, bestaande uit stemkunstenares Greetje Bijma, saxofonist Dick de Graaf en organist Hayo Boerema, dat bekendstaat om verrassende en vernieuwende klankcombinaties.

Met dit concert komt een einde aan drie seizoenen zondagmiddagconcerten, die zich hebben ontwikkeld tot een reeks muzikale ontmoetingen en samenwerkingen. Het slot draagt een licht weemoedige toon, maar markeert ook een viering van het opgebouwde muzikale repertoire. Na afloop is er gelegenheid tot napraten in Zorghuis ‘tante Bep’. De toegang tot het concert is vrij. De collecte is bestemd voor Buurderij Van Dam.

Op de foto: Het Split Level Trio. Foto: aangeleverd.