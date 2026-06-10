Mijdrecht – Dweilorkest Dorst uit Mijdrecht is op zoek naar enthousiaste muzikanten die het vrolijke gezelschap willen versterken. Met name voor trompet, saxofoon en bariton zijn er nog plekken vrij.

Het orkest staat bekend om zijn energieke optredens bij evenementen en feesten in de regio. Nieuwe leden, met of zonder ervaring, zijn van harte welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in clubgebouw De Notenkraker in Mijdrecht. Wie na een muzikale pauze de draad weer wil oppakken, krijgt hier die kans. Aanmelden kan via management@dweilorkest-dorst.nl.

Op de foto: Dorst heeft dorst naar muzikanten. Foto: aangeleverd.