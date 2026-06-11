‘Oranjestraten’ in Aalsmeer en Kudelstaart

Kudelstaart – Erg storm loopt het nog niet met de oranje-support in de wijken, straten en op huizen in de gemeente. De eerste wedstrijd waarop het Nederlands elftal in actie komt is aanstaande zondag 14 juni, tegen Japan vanaf 22.00 uur. Het kan goed zijn dat de doorgaans nuchtere Hollanders denken: Eerst die wedstrijd maar eens winnen, daarna mag het flink oranje kleuren. Ook is mogelijk dat bewoners, zoals hier in de Einsteinstraat, gewoon niet van te uitbundige versieringen houden. Subtiel mag ook en is net zo feestelijk.

Ook de straat, wijk of buurt versierd voor het WK-voetbal en wil jij deze oranje-gezelligheid met anderen delen? Stuur dan een foto met een korte toelichting naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Een selectie van inzendingen krijgt een mooie plek in de krant en online.

Oranje vlaggetjes voor het WK Voetbal in de Einsteinstraat. Foto: JvdZ