Zomeractieprijzen KCA voor concerten in Oude Veiling

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 13 juni om 20.00 uur brengen de Belgische tenor Leander Van Gijsegem en pianist Matthias De Smet in De Oude Veiling hun nieuwe programma Cityscapes. In dit avontuurlijke concert nemen zij het publiek mee op een muzikale reis langs wereldsteden en innerlijke landschappen: van Sinatra’s bruisende New York tot Schuberts intieme Winterreise. Onderweg passeren werken en verhalen van onder andere Francis Poulenc, Jacques Brel, Franz Schubert en Frank Sinatra.

Verhalen en melodieën

Leander Van Gijsegem maakte naam in oratoria, opera- en operetteproducties, waar zijn vertelkunst en expressiviteit centraal staan. Vooral in de barokke evangelistenrollen in Bachs passies vond hij een artistieke thuishaven. Matthias De Smet, geboren in Gent, is een veelgevraagd pianist. Hij behaalde met grote onderscheiding zijn masterdiploma uitvoerende muziek aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Samen zorgen zij voor een avond vol meeslepende verhalen, ontroerende melodieën en een muzikale routekaart die grenzen overstijgt. De organisatie van dit bijzondere concert zaterdag in De Oude Veiling (Marktstraat) is in handen van het Flower Art Museum en Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. De toegang is 15 euro per persoon, zomeractieprijs, en kaarten zijn te koop in de KCA Ticketshop.

Flamenco en klassiek

De zomeractieprijs van 15 euro geldt ook voor het Flamenco-concert van het Matthieu Acosta Trio op vrijdag 3 juli in De Oude Veiling (20.00 uur) en tijdens het concert met succesvolle liedjes uit de Amerikaanse jazz, Broadway musicals en Hollywood films op zaterdag 27 juni in Cultureel Café Bacchus (20.30 uur) worden de bezoekers getrakteerd op een gratis drankje. Informatie en kaartverkoop: www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

(Belgische tenor Leander Van Gijsegem. Fotograaf: Anne Verbist)