Gemeenteraad in gesprek met inwoners op de Schans

Uithoorn – Onder het motto ‘Praat met de Raad’ zijn raadsleden afgelopen zaterdag met inwoners in gesprek gegaan op de Schans. Voor de gemeenteraad is het belangrijk te weten wat er leeft in ons dorp. De raad heeft de inwoners daarom actief opgezocht om met hen in gesprek te gaan. Om te horen waar de inwoners tevreden over zijn en wat hun zorgen en aandachtspunten zijn.

Inwoners vertellen dat het fijn is om in een groene omgeving te wonen. Het groenonderhoud laat soms wat te wensen over. Hondenpoep en vuilnis op straat zijn een ergernis voor inwoners. Zij wensen daarom meer prullenbakken. In meerdere gesprekken geven inwoners aan dat zij meer openbare toiletten willen.

Bij het doen van meldingen (bijvoorbeeld van een kapotte lantaarnpaal of slechte bestrating), horen inwoners graag terug wat ermee wordt gedaan of waarom het langer duurt om een oplossing te realiseren. Dat gebeurt nu niet of te laat. De gladheidsbestrijding van de fietspaden is goed. In de gesprekken wordt gevraagd om meer toezicht en zichtbare aanwezigheid van handhaving op overlastlocaties, zoals op het pleintje bij de Marsmanlaan en in Thamerdal.

Zorgen

Een aantal inwoners geeft aan zich zorgen te maken over de toekomstige opvanglocatie van asielzoekers aan de Wiegerbruinlaan. Zij hebben vragen over toezicht, de inzet van handhavers en politie en de veiligheid in de omgeving. Ook leeft de vraag over waarom statushouders voorrang krijgen op een woning. Daarnaast is er begrip voor het feit dat de gemeente moet voldoen aan de Spreidingswet en blijkt uit de gesprekken ook de wil om nieuwkomers te helpen met taallessen en integratie.

‘Probleemgezinnen’

Opgemerkt wordt dat woningen in de Johan de Witlaan in slechte staat zijn en dat er onzekerheid is over de toekomst. Worden de woningen gerenoveerd of worden ze gesloopt? Duidelijkheid is gewenst. Ook wordt meer aandacht en nazorg gevraagd bij het plaatsen van ‘probleemgezinnen’ die overlast veroorzaken in kwetsbare buurten. Inwoners vinden naar eigen zeggen te weinig gehoor bij Eigen Haard. Andere onderwerpen die aan bod kwamen zijn de sport- en recreatiemogelijkheden, inspraak van inwoners, het foutparkeren bij de scholen in Meerwijk, de leegstand en verpaupering aan de Wilhelminakade, gevoelens van onveiligheid in het Libellebos, de (regionale) aantrekkingskracht van het Amstelplein en de noodzaak voor het uitbaggeren van sloten in Meerwijk. De gesprekken werden door de raadsleden en de inwoners als positief ervaren.

Op de foto: Onder het motto ‘Praat met de Raad’ zijn raadsleden afgelopen zaterdag met inwoners in gesprek gegaan op de Schans. Foto: aangeleverd.