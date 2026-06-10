Bandjesavond met veel artiesten in Centrum

Aalsmeer – Na het succes en het gezellige verloop van de bandjesavonden in 2024 en 2025 hebben de zes organiserende horeca-ondernemers besloten om ook dit jaar te trakteren op dit grootse muziekfeest in de middenstraten van het Centrum. Op zaterdag 27 juni presenteren de cafés Joppe, de Praam en de Gouwetéén, restaurants Legends en De Oude Veiling en hotel Aalsmeer een bandjesavond met een keur aan artiesten die verschillende muziekgenres ten gehore gaan brengen. Meezingen met Hollandse hits, genieten van bekende (rock)covers en dansen op swingend pianogeluid, het kan allemaal tijdens bandjesavond. De keuze is gevarieerd, voor elk wat wils en voor alle leeftijden. De locaties waar livemuziek gaat klinken zijn nabij of voor de horecagelegenheden in de Marktstraat, Weteringstraat, Dorpsstraat, Zijdstraat en Punterstraat en het Molenplein wordt omgetoverd tot muziekplein.

De organisatie is blij met de goede medewerking van de gemeente en met de samenwerking van alle ondernemers in het Centrum. “We werken met elkaar aan de promotie van ons dorp”, vertelt Peter Willemse. “Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld dat de winkeliers op de dag van bandjesavond leuke acties en aantrekkelijke koopjes aanbieden. Overdag alvast een kijkje gaan nemen, is dus zeker ook de moeite waard.” De bandjesavond is van 20.00 tot 01.00 uur en naast van allerlei muziek kan genoten worden van drankjes en diverse hapjes. Peter wil wat dit betreft wel benadrukken dat eigen drankjes meenemen niet is toegestaan. “Daar gaan we streng op controleren. Het is een gratis te bezoeken evenement, de hapjes en drankjes zijn de inkomsten waardoor bandjesavond georganiseerd kan worden.”

Bands, artiesten en DJ’s

Benieuwd naar de artiesten, bands en DJ’s en de podiums waar zij te zien en te horen zijn? Ga genieten van: De band Later, DJ’s Marcel Post en John de Barman, zangeres Rowena, Danny Terp, Trafassi en Mr. Saxxo Pierre (Gouwetéén), Dj’s Daimster en Milla More en zanger Edo Barends (de Praam), bands Lifeblood en Super Friday (Joppe), Dj Nick, Henk Schulz, Mauro Frijters, Frans Halsema, Kelsey Vebrugge, Ester de Haas en Davy Miller (Legends). Sasful Soul, Danny de Koning en Robert Kap (Hotel Aalsmeer) en Mad Piano`s band en DJ Frank (De Oude Veiling).

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