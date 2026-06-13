Open tuinen weekend in Aalsmeer en De Kwakel

Aalsmeer – Op zaterdag 20 juni zijn zes privé tuinen open voor een bezoek tijdens de landelijke open tuinen dagen van Groei&Bloei. De afdeling Groei&Bloei Aalsmeer e.o. organiseert dit evenement in Aalsmeer en omgeving. De tuinen zijn te bezoeken in De Kwakel en Aalsmeer. Op drie startadressen zijn boekjes aanwezig met een overzicht van alle deelnemende tuinen, informatie over de tuinen en hun bijzonderheden. De eigenaren zijn aanwezig in de tuinen en willen op verzoek graag vertellen over hun hobby. De open tuinen dagen bieden een gevarieerd aanbod van verschillende tuinen. Er zijn grote parkachtige tuinen met een grote verzameling planten en soms met een vijver. Ook een kleinere tuin is te bezoeken.

De startadressen zijn: Uiterweg 142 in Aalsmeer: Een echte liefhebberstuin met veel variatie en prachtige borders. De tuin bestaat uit verschillende delen die ieder een eigen karakter hebben. Achterweg 15 in De Kwakel: De tuin was vroeger boomgaard en groententuin van een voormalige oude boerderij. Sinds een paar jaar staat er een prachtig nieuw houten huis en schitterende tuin. Vuurlijn 36, zorgboerderij in De Kwakel: De grote tuin heeft een opvallende bloemenpracht. Rozen, Hortensia’s, Lavendel en kruiden. De snipperpaden lopen kronkelig tussen de heester- en vaste planten groepen. De voortuin is een formele tuin met gazon en witte rozenrand en zonnewijzer. Ook de grote groentetuin is te bezichtigen.

Het advies van Groei&Bloei Aalsmeer e.o.: “Ga er op uit en ervaar dat er in Aalsmeer en De Kwakel en omgeving heel veel moois te zien is!” De tuinen zijn zaterdag 20 juni open tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie over de open tuinen en Groei&Bloei Aalsmeer e.o. op: www.aalsmeer.groei.nl. Het weekend van 20 en 21 juni is het nationale open tuinen weekend. Meer dan duizend tuinen door heel Nederland zijn open.

Foto: Open tuinenweekend (aangeleverd).