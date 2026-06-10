Eindconcert jongste brouwers Bandbrouwerij

Aalsmeer – De jongste brouwers van de Bandbrouwerij hebben de afgelopen maanden vol enthousiasme met elkaar muziek gemaakt en geoefend. Nu het einde van het seizoen in zicht komt, gaan zij vrijdag 12 juni het podium van de N201 betreden om een knallend eindconcert te geven.

Het concert van de jeugdige muzikanten (8 tot 15 jaar) begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Zaal N201 aan de Zwarteweg 90 is open vanaf 19.00 uur. Iedere muziekliefhebbers en natuurlijk familie en vrienden zijn welkom.



Foto: aangeleverd, 2024