Benoeming wethouders tijdens vergadering gemeenteraad

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 18 juni, vergadert de gemeenteraad vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint met een toelichting op het Coalitieakkoord 2026–2030 door het college aan de raad. Aansluitend worden de heren S.A.S. (Sven) Spaargaren, L.B. (Bart) Kabout en S.J.R. (Sybrand) de Vries benoemd en geïnstalleerd als wethouder. Door hun benoeming ontstaan er drie vacatures in de gemeenteraad. Deze worden ingevuld door T. (Thijs) Boer (VVD), F.H. Sparnaaij (CDA) en W. (Willem) Kikkert (D66). Daarnaast worden S.L. (Steven) Partiman (D66) en W.J. (Wilco) Hoogeveen (CDA) benoemd als commissielid.

Financiën centraal

En er staan verschillende financiële onderwerpen op de agenda: Eerste Bestuursrapportage 2026. In deze rapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2026. Ook wordt voorgesteld om de begroting bij te stellen. Kaderbrief 2027: Met deze Kaderbrief geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor de opstelling van de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2029. Jaarstukken 2025: Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid in 2025. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2025.

Daarnaast staat het Meerjarenprojectplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 onder voorbehoud op de agenda als bespreekstuk. Dit is afhankelijk van het advies van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 11 juni. Naast deze onderwerpen behandelt de raad ook de gebruikelijke vaste agendapunten en diverse akkoordstukken. De volledige agenda is te raadplegen via de gemeentelijke website. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. De vergadering is daarnaast live te volgen en later terug te kijken via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Foto’s: verkiezingsdebat 2026, van boven naar onder: Wethouders Bart Kabout, Sven Spaargaren en Sybrand de Vries (www.kicksfotos.nl).