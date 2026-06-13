Feestboog en dj bij start Avond4Daagse Aalsmeer

Aalsmeer – De Avond4daagse in Aalsmeer krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni komen ruim 900 deelnemers samen voor het jaarlijkse wandelevenement. Ook maakt de samenwerking tussen verzekeraar a.s.r. en Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) de start op dinsdag 16 juni extra feestelijk: met een feestboog, DJ, mascotte Fiero en Polaroid-foto’s voor deelnemers.

De wandelingen starten iedere dag vanaf het evenemententerrein naast zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Deelnemers kunnen kiezen uit 2,5, 5 en 10 kilometer. De afstanden van 2,5 en 10 kilometer worden dit jaar voor het eerst gelopen, waardoor het evenement voor een nog bredere groep toegankelijk is en zowel beginnende als meer ervaren wandelaars een passende route vinden.

Volgens de organisatie zit de kracht van de Avond4daagse in de betrokkenheid van de gemeenschap: “We merken dat steeds meer kinderen en gezinnen enthousiast raken en ieder jaar weer meedoen. Het is mooi om te zien hoe het evenement leeft en hoe iedereen bijdraagt aan de sfeer.” Het evenement brengt bewoners op een laagdrempelige manier samen en combineert beweging met ontmoeting en gezelligheid.

Kleurthema

Elke dag staat dit jaar in het teken van een eigen kleurthema, waarbij kinderen worden aangemoedigd om in de themakleuren mee te lopen. Zo wordt dinsdag omgedoopt tot ‘a.s.r.-dag’ (wit), gevolgd door een rode brandweerdag op woensdag, een blauwe dag in samenwerking met KWF/Ride for the Roses op donderdag en een kleurrijke finale op vrijdag. Langs de route wacht op woensdag een bijzonder moment bij de brandweerkazerne, waar de brandweer uitrukt met voertuigen voor een extra beleving. Daarnaast zorgt een DJ bij de start en finish op het evenemententerrein voor muziek.

De Avond4daagse brengt verschillende generaties samen. De oudste deelnemer is 82 jaar, terwijl jonge wandelaars hun eerste stappen zetten richting grotere uitdagingen. Zo loopt een 11-jarige deelnemer dit jaar al de 10 kilometer als voorbereiding op volgend jaar, wanneer zij voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse wil lopen en samen met haar ouders – ervaren Vierdaagselopers – over de finish hoopt te komen.