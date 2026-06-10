Uithoorn/Amsterdam – Zaterdag 31 mei organiseerde AV ’23 in Amsterdam de pupillencompetitie. Deze wedstrijd was de tweede atletiekwedstrijd in een serie van drie, waar pupillen zich op basis van de prestaties in de drie voorrondes, zich kunnen plaatsen voor de Noord-Hollandse finale in Heerhugowaard.

Onder zomerse omstandigheden startten de teams met een estafette, waarna ze een meerkamp van drie onderdelen moesten afwerken. De jongste pupillen liepen een 40 meter en gingen daarna verspringen en balwerpen. De oudere pupillen moesten naast het sprinten, hoogspringen en kogelstoten. De dag werd afgesloten met een 600/1000 meter.

Vanuit AKU stonden er 51 atleten aan de start. Bij de estafettes waren er tien teams die meededen, waaronder ook een mix-team. Ook zijn er weer veel persoonlijke records behaald door de pupillen.

Medaille

Aan het einde van de dag kregen Jotham Bitreysan, Duuk van Noord, Matheus dos Santos, Jessie Wiersma, Jayleigh Born en Junia Shaw een medaille voor hun prestaties op de meerkamp. Yuvan Hindori, Jessie Wiersma, Loren Broers, Sjoerd Stolwijk, Tessa Muller en Matheus dos Santos kregen hun medaille voor de 1000/600m.

De AKU-jeugdtrainers keken vol trots naar de prestaties van de pupillen. Door hun goede begeleiding tijdens de trainingen zagen zij mooie prestaties uitkomen. Ook door de juryleden en hulpouders van AKU verliep de wedstrijd. De volgende wedstrijd is zaterdag 13 juni bij AKU, waar de pupillen weer hun talenten kunnen laten zien.

Op de foto: AKU-pupillen succesvol bij AV’23 in Amsterdam. Foto: aangeleverd.