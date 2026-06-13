Werkzaamheden aan Bosrandbrug (N231)

Amstelland – De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Bosrandbrug (N231) van 22 tot en met 26 juni en op 29 en 30 juni om de brug zomerklaar te maken. De Bosrandbrug heeft steeds vaker last van storingen. In de zomer kan de brug uitzetten door de warmte, waardoor de brug niet geopend kan worden. Met de werkzaamheden komt er meer ruimte tussen de onderdelen. Om dit op tijd klaar te hebben voor de zomer, worden deze werkzaamheden nu uitgevoerd. Dit lukte niet eerder door het zoeken naar de juiste oplossing. Na de werkzaamheden kan de brug tijdens warme dagen weer uitzetten zonder storingen te veroorzaken.

De brug in de Bosrandweg (N231) is tijdens de werkzaamheden dicht voor al het verkeer. Hulpdiensten en lijnbussen kunnen wel over de brug. Zij worden daarbij begeleid door verkeersregelaars. Autoverkeer wordt omgeleid over de Fokkerweg (N232), Waterwolftunnel en Burgemeester Brouwerweg (N201) en Legmeerdijk (N231).

In het weekend van 27 en 28 juni wordt er niet gewerkt aan de brug en is deze open voor al het wegverkeer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Waterwolftunnel (N201) dat weekend moet de Bosrandbrug tijdens die periode beschikbaar zijn.

Fietsers en voetgangers kunnen van 22 tot en met 24 juni gebruikmaken van de Schipholdraaibrug. Daarna kunnen zij wel weer over de Bosrandbrug heen. De Bosrandbrug wordt deze periode voor scheepsverkeer niet bediend tussen 7.00 en 18.00 uur (met uitzondering van een korte bedienperiode rond lunchtijd).

Kijk voor meer informatie op www.vaarweginformatie.nl. Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.