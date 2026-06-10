Mijdrecht – Na bijna vier decennia krijgt de meest iconische thriller uit de Nederlandse filmgeschiedenis een vervolg. Huub Stapel keert terug als rechercheur Eric Visser, zij aan zij met de messcherpe Holly Mae Brood. Donderdag 11 juni om 20.00 uur draait Filmhuis Mijdrecht in ‘t Oude Parochiehuis ‘Amsterdamned II’. Kaarten kosten 10 euro en zijn via www.filmhuismijdrecht.nl te bestellen.

Eric Visser heeft Amsterdam achter zich gelaten. De gepensioneerde rechercheur woont nu ergens in de Limburgse rust. Hij wandelt over de markt en kijkt verbaasd naar vegan hapjes. De drukte en het geweld van zijn loopbaan zijn ver weg. Hij reist nog een keer naar Amsterdam voor een medaille. Een eervolle afsluiting van een lang leven in dienst van de stad. Meer heeft hij niet nodig.

‘Amsterdamned II’ is het langverwachte vervolg op de Nederlandse cultklassieker uit 1988. Regisseur Dick Maas haalt zijn hoofdrolspeler Huub Stapel na 37 jaar terug voor een nieuwe zaak. De film werd een groot publiekssucces met ruim 214.000 bezoekers en won de Gouden Film. Stapel en Holly Mae Brood vormen een verrassend sterk duo en Maas bewijst dat hij nog altijd weet hoe je een strakke, meeslepende thriller maakt. Dit is een ode aan puur filmplezier.

Op de foto: ‘Amsterdamned II’ bij Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.